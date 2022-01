Zu einer Bewährungsstrafe von zwei Jahren ist ein 25-jähriger Angeklagter aus der VG Westerburg am Amtsgericht in Montabaur verurteilt worden, weil er mehrfach mit zwei Freunden in verschiedene Westerwälder Sportlerheime und Einrichtungen eingebrochen ist. Dies hat das Jugendschöffengericht um Dr. Orlik Frank-Pilz entschieden.