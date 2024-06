Plus Westerburg

Besuchermagnet in der Westerburger Innenstadt: Stadtflohmarkt bot Schätzchen

Von Ulrike Preis

i Für belebte Straßen und volle Hände sorgte der große Stadtflohmarkt in Westerburg, bereichert durch einen verkaufsoffenen Sonntag. Jung und Alt hatten viel Freude beim Stöbern und entdeckten so manches alte Schätzchen. Foto: Ulrike Preis

Die Westerburger Innenstadt wurde zum Besuchermagnet: Unzählige Gäste aus nah und fern waren der Einladung des Gewerbevereins Westerburger Land gefolgt, der in Kooperation mit der Familie Hofmeister zum großen Stadtflohmarkt eingeladen hatte. Das Wetter spielte mit, und so konnten bei sommerlichen Temperaturen und reichlich Sonnenschein die rund 100 Stände erkundet und so manches Schnäppchen ergattert werden.