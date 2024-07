Plus Wirges

Besucher trotzen schlecht gelauntem Wettergott: Subwood-Festival in Wirges endet rundum positiv

i Trotz Dauerregen füllte sich der Skaterplatz am Bürgerhaus in Wirges mit Festivalbesuchern, nicht nur zum Auftritt der Band Fahnenflucht (Bild). Foto: Maja Wagener

„Wir dachten eigentlich, im nächsten Jahr machen wir das nicht mehr. Aber jetzt sind wir uns nicht so sicher“, erklärte Sebastian Beuth am Samstag auf dem Skaterplatz in Wirges. Zusammen mit Tim Böker veranstaltete der Koblenzer zum zweiten Mal das Subwood-Festival, das bekannte und weniger bekannte Bands aus dem Bereich Metal und Punkrock in den Westerwald bringt. Warum sich die Initiatoren jetzt doch eine Fortsetzung vorstellen können.