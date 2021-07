Beste Floristin: Eileen Weyand blüht in ihrem Beruf richtig auf

„Sehr gut – Note Eins“, mit diesem Resultat hat Eileen Weyand aus Weroth nach dreijähriger Lehrzeit die praktische Prüfung zur Floristin vor der Industrie- und Handelskammer Koblenz (IHK) abgelegt. Mehr noch: Sie ist die beste Floristin der diesjährigen Prüfung im Koblenzer Kammerbezirk. Nicht minder zufrieden als die frisch gebackene Floristin ist ihre Lehrmeisterin Katharina Eidt, die ihr in Wirges als Inhaberin von Blumen Kaiser das Rüstzeug für ihren künftigen Berufsweg mitgegeben hat. Seit zehn Jahren sitzt Katharina Eidt, die an der Julius-Wegeler-Berufsschule in Koblenz lehrt, im Prüfungsausschuss der Abschlussjahrgänge. Die WZ wollte von der Jung-Floristin, die die Adolf-Reichwein-Berufsschule in Limburg besucht hat, wissen, warum sie gerade diesen beruflichen Weg eingeschlagen hat.