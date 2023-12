Plus Westerwald Beste Bedingungen: Skiklubs öffnen Loipen und Pisten im Westerwald Ski und Rodel gut heißt es aktuell auf den Höhen des Westerwaldkreises: Sämtliche Loipen und Pisten in der Region sind an diesem Wochenende geöffnet, die Lifte der Skiklubs laufen, und die Verantwortlichen hoffen auf viele Besucher. Von Daniel-D. Pirker, Nadja Hoffmann-Heidrich

Eröffnet wurde die Saison am Donnerstagabend unter Flutlicht auf der Anlage des Skiclubs Höhn. Am Samstag und Sonntag kommen Wintersportler hier von 11 bis 20 Uhr auf ihre Kosten, wie Vereinsvorsitzender Steffen Osterkamp auf Anfrage unserer Zeitung mitteilt. Sollte die Witterung auch in der neuen Woche noch mitspielen, ist der ...