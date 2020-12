Westerwaldkreis

Von einem geliebten Menschen Abschied nehmen zu müssen, ist schwer. In der aktuellen Situation kommen besondere Bedingungen hinzu, die diesen Schritt noch schwerer machen. Wer darf überhaupt och an einer Bestattung teilnehmen, wie sind Beerdigungen in der Corona-Zeit durchzuführen – und welche Möglichkeiten gibt es (noch) für eine christliche Bestattung?