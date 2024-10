Plus Molsberg Bestattungen auf gräflichem Gelände: „Parkruh“ bei Molsberg eröffnet Von Markus Eschenauer i Die Parkanlage von Schloss Molsberg ist etwas ganz Besonderes. Nun wird ein Teil des Areals als Naturfried eine neue und moderne Nutzung erfahren. Foto: phormat.de ++ACHTUNG HINWEIS: Für die Pressefotos: Unser Fotograf Herr Goltz hat uns mitgeteilt, dass als Urheber/Autor phormat.de genannt werden soll. Viele Grüße Manon Spata Natur- und Waldfriedhöfe gibt es inzwischen zahlreiche. Doch „Parkruh“ ist etwas Ungewöhnliches. Denn in einem gräflichen Garten die letzte Ruhe zu finden, dürfte einmalig sein. Lesezeit: 2 Minuten

Die neu hergerichtete Andachtsscheune ist gut besucht. Ein besonderes Ereignis steht an: Der Naturfriedhof am Schloss Molsberg wird offiziell eröffnet. Es ist nicht nur der Anfang für etwas Neues, sondern auch der Abschluss eines spannenden Prozesses. Nachhaltig, ökologisch und an heutige Zeit angepasst „Nachhaltig, ökologisch und an die heutige Zeit angepasst. Mit ...