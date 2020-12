Westerwaldkreis

In einem Westerwälder Ort terrorisiert ein offenbar psychisch labiler Mann seine Mitbewohner. Er beleidigt, schlägt, und er entkleidet sich vor Leuten aus dem Dorf. Niemand fühle sich zuständig, klagt ein Betroffener, der sich Hilfe suchend an unsere Zeitung wandte. „Muss denn erst etwas Schlimmes geschehen, bis man hier eingreift?“, fragt der Leser. Wir hörten bei der Justiz in Westerburg nach. Was kann man von Amts wegen in solchen Fällen tun?