Das Feuerwehrhaus in Leuterod und die Mensa der Grundschule in Siershahn gehören zu den größten Investitionen der Verbandsgemeinde Wirges im Haushaltsjahr 2022. Den Etat verabschiedete das Gremium um Bürgermeisterin Alexandra Marzi in der letzten Ratssitzung des Jahres einstimmig.