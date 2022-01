In der Ortsgemeinde Neuhäusel laufen die Vorbereitungen zur Ausweisung des Neubaugebiets „Am Rabenberg“. Wie die Gemeinde in einer Pressemitteilung ausführt, hat der Ortsgemeinderat in seiner Sitzung kurz vor Weihnachten mit dem einstimmigen Satzungsbeschluss zum Neubaugebiet einen wichtigen Meilenstein erreicht.