Berufsausbildung? Philipp Hermen will mit Buch Teenagern Mut machen

Welcher Schüler kann die Frage „Welchen Beruf möchtest du später mal ausüben?“ bereits in der Mittelstufe mit einem feststehenden Berufsbild beantworten? „Kaum einer der Jugendlichen“, sagt der Horbacher Philipp Hermen. Das sei auch gar nicht schlimm. Woher soll das auch kommen, nachdem die Auswahl an Berufen und Weiterbildungsmöglichkeiten in den letzten Jahren so arg angestiegen ist? Mit seinem Buch „Mut zur Berufsausbildung“ möchte Hermen aufzeigen, dass man in einer Berufsausbildung viele verschiedene Alltagskompetenzen erlernen kann, die auch im privaten und beruflichen Leben später eine wichtige Rolle spielen werden.