Bereits mehr als 300.000 Euro Spenden fürs Ahrtal gesammelt – Verein Wäller Helfen ausgezeichnet

Vor wenigen Tagen hat er die großartige Spendensumme von mehr als 300.000 Euro für das Ahrtal geknackt.

Kurzer Blick zurück: Bereits sechs Monate nach seiner Gründung erhielt der Verein den SWR-Ehrensache-Publikumspreis für seine Idee, die Region Westerwald während der Pandemie enger zu verknüpfen. Jung und Alt helfen einander. Gesunde Wäller helfen denen, die sich aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr selbst helfen können. Sie kaufen ein, schippen Schnee oder fahren die betreffende Person zum Arzt.

„Wir helfen bei Katastrophen und Schicksalsschlägen in der Region, aber auch über die Grenzen des Westerwalds hinaus. Wir wollen die Menschen dafür sensibilisieren, sich wieder mehr um sich und die Gesellschaft zu kümmern“, so der Gründer der Facebook-Gruppe „Wäller Helfen“, Christian Döring.

Neben verschiedenen Projekten, die der Verein und verschiedene Sponsoren finanzieren, kam im Juli die „Wäller-Helfen-Hochwasserhilfe“ ins Rollen. In weniger als sechs Monaten hat der kleine Verein mehr als 300.000 Euro Spendengelder gesammelt. „Die Menschen spenden uns aus ganz Deutschland. Wir arbeiten authentisch, transparent, und unsere Spenden fließen eins zu eins in die unterschiedlichsten Projekte in der Ahrregion.

Bereits mehr als 120.000 Euro wurden schon ausgeschüttet“, erzählt der Vorsitzende Björn Flick und fügt hinzu: „Wir helfen weiter, solange es nötig ist, und wir lassen unsere Nachbarn nicht alleine. Wir zählen mittlerweile zu den größten Nachbarschaftshilfe-Netzwerken unseres Landes.“

Natur und Umwelt, Wissensbildung und das Aufdecken von infrastrukturellen Problemen der Region Westerwald – das waren und sind Säulen der Vereinsarbeit. So konnten im Herbst in einer laut Wäller Helfen nie da gewesenen Aufforstungsaktion mehr als 20.000 Bäume in der Region Westerwald gepflanzt werden. Das erklärte neue Ziel sei es, in den nächsten drei Jahren 100.000 Bäume bei der Aktion „Wir forsten auf“ zu pflanzen.