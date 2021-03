Bequem per Drive-In: Zentrum für Corona-Schnelltests auf der Montabaurer Eichwiese geplant

Die Einrichtung erfolgt im Rahmen des rheinland-pfälzischen Landesprogramms „Testen für alle“, das ein flächendeckendes Netz mit Teststationen für Corona-Schnelltests zum Ziel hat. In der Verbandsgemeinde Montabaur werden neben dem zentralen Drive-in in Montabaur in weiteren Orten Testmöglichkeiten geschaffen, jeweils in Zusammenarbeit mit verschiedenen Partnern vor Ort. Einzelheiten wie Öffnungszeiten, Anmeldung, Ablauf der Tests und Kapazitäten sind im Detail noch in der Abstimmung und sollen im Laufe der kommenden Woche bekannt gegeben werden.

Wegen der Dringlichkeit hatten der Haupt- und Finanzausschuss und der Ausschuss für Bauwesen und Raumordnung des Verbandsgemeinderates Montabaur diesen Punkt zusätzlich auf die Tagesordnung genommen, um innerhalb kurzer Zeit Kooperationen für ein professionell geführtes Testzentrum bilden zu können. Die Verwaltung könne diese Aufgabe alleine nicht stemmen, so Bürgermeister Ulrich Richter-Hopprich in der Ausschusssitzung.

Eigens geschultes Personal soll für einen geordneten Ablauf sorgen, sodass in einem ersten Schritt 500 Menschen täglich getestet werden könnten. Alle Ausschussmitglieder votierten in dieser Angelegenheit für das Projekt, damit die Verbandsgemeinde Montabaur diese gesellschaftliche Aufgabe schnell beginnen kann. skw