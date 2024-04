Plus Herschbach/Uww

Benefizaktion in Herschbach: Zum Burger gibt’s Fritten und Nächstenliebe

Von Saskia Schöneberg

i Vor rund anderthalb Jahren hat Jan Hamann seine Local Kitchen in Herschbach/Uww. eröffnet. Am Samstag wird er zum zweiten Mal Fritten und Burger für den guten Zweck verkaufen: Der Erlös soll komplett an die Freunde der Kinderkrebshilfe Gieleroth gehen. Foto: Archiv Katrin Maue-Klaeser

Am kommenden Samstag ist es wieder so weit, Gastronom Jan Hamann spendet den Tageserlös seines Lokals in Herschbach an die Kinderkrebshilfe. „Für uns wird es die Charity-Veranstaltung nun jedes Jahr geben – als Zeichen der Solidarität und des Einsatzes für die Region, um Gutes zu tun für Bedürftige und Kinder in schweren Zeiten.“