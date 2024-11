Plus Ransbach-Baumbach

Beliebtes Cavo Doro in Ransbach-Baumbach schließt im Februar: Doch es gibt auch gute Nachrichten

i Renata Wozniarska (links) und Nikos Panagiotaros betreiben zusammen mit Tochter Athanasia seit fünf Jahren das Cavo Doro in Ransbach-Baumbach. Das griechische Restaurant sucht nun einen neuen Standort. Foto: Camilla Härtewig

Die Gerüchteküche brodelte in Ransbach-Baumbach. Nun ist klar: Das beliebte griechische Restaurant Cavo Doro zieht Mitte Februar an einen neuen Standort. Letztmalig geöffnet ist am 16. Februar.