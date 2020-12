Hachenburg

Bestimmt haben es schon einige Leute gesehen: Vor Kurzem hat ein Raubtier mit seinen Tatzen Spuren in Hachenburg hinterlassen – an Bäumen, Straßenlaternen, Schildermasten. Die Pfotenabdrücke sind blau, rot und orange gefärbt und stammen, wie könnte es in der Löwenstadt anders sein, von einem Löwen. Doch keine Sorge, diese Spuren sind keineswegs Hinweise auf eine mögliche Gefahr, sondern, ganz im Gegenteil, auf eine neue Attraktion: die drei neuen Rundwanderwege „Löwenpfade“.