Bei Online-Konferenz: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn stand Wällern Rede und Antwort

Manche Wahlkampfveranstaltungen sind zwar als solche geplant, laufen dann aber doch ganz anders ab. So hatte jetzt Jenny Groß (CDU), die im Wahlkreis Montabaur wiedergewählt werden will, zu einer Online-Konferenz mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn eingeladen. Interessanterweise gab es dabei aber eigentlich so gut wie keine politischen Diskussionen, sondern die gut 60 Westerwälder (darunter natürlich viele CDU-Funktionäre) stellten viele sachliche Fragen, auf die Spahn ebenso sachlich antwortete.