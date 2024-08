Bei Olympia 1936 war an 3 x 3 noch nicht zu denken: Markus Kratzer weiter auf Raritätenjagd

Erinnerung an Olympia 1936 in Berlin.

Erinnerung an Olympia 1936 in Berlin. Foto: Hartmut Simon

Wenn es noch Sammelbilderalben im Zeichen der fünf Ringe gäbe, würde sich das Quartett im Nachhinein sicher einen prominenten Platz gesichert haben.

An 3 x 3 Basketball war bei den Olympischen Spielen 1936 in Berlin natürlich noch nicht zu denken. Deshalb fehlt ein solcher optischer Beleg auch in dem Buch, das unser Leser Hartmut Simon aus Mündersbach hervorgekramt hat. „Tatsächlich habe ich ein Sammelalbum von 1936 wiedergefunden“, schreibt er uns. Wo es genau her ist, kann er nicht sagen. Er vermutet aber, dass es von seinem Großvater stammt, der seit dem Zweiten Weltkrieg als vermisst gilt. „Gefunden habe ich es nach dem Tod meines Vaters 2008“, berichtet er. Das Buch, herausgegeben vom Kaffeeersatzhersteller Heinrich Frank Söhne, will Hartmut Simon an seine Kinder weitergeben.