Plus Limburg Bei Limburg unter einen Lkw geraten: Rollerfahrerin schwer verletzt i Der Roller der an der Bundesstraße 8 bei Limburg verunglückten Frau. Foto: Andreas Egenolf Ein schwerer Unfall mit einem Lkw und einem Roller am Limburger ICE-Gebiet hat am Dienstag für größere Verkehrsbehinderungen bis ins Stadtgebiet der Domstadt hinein gesorgt. Lesezeit: 1 Minute

Gegen 11.20 Uhr warteten mehrere Verkehrsteilnehmer auf der Bundesstraße 8 in Fahrtrichtung Lindenholzhausen in Höhe der Ampelkreuzung des ICE-Gebietes an einer roten Ampel. Aus bisher ungeklärter Ursache kam eine Fahrerin, die an dritter Stelle an der Ampel mit ihrem Piaggio-Roller wartete, zu Fall. Ein unmittelbar hinter ihr wartender Speditionslastwagen aus dem ...