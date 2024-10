Plus Roßbach

Bei den Zijeinern geht's auf der Bühne heiß her: Roßbacher Ensemble in Top-Form

Von Larissa Schütz

i In der ausverkauften Sporthalle feierte die Roßbacher Theatergruppe Die Zijeiner die Premiere ihres neuesten Stückes „Muschmusch und Kusskuss” – mit großem Erfolg, wie die amüsierten Reaktionen des Publikums zu deuten sind. Foto: Röder-Moldenhauer

Den Zuschauern in der ausverkauften Sporthalle in Roßbach wurde es nicht nur vom Lachen warm, als „Die Zijeiner“ ihr neuestes Theaterstück präsentierten. Bei der Premiere von „Muschmusch und Kusskuss” ging es heiß her, aber am Ende siegte doch wieder einmal die Liebe.