Archivierter Artikel vom 14.03.2020, 13:07 Uhr

Montabaur

Bei Arbeitsunfall schwer verletzt: 300-Kilo-Werkstück begräbt Mann unter sich

Bei einem Arbeitsunfall in einer Firma für Kunststoff- und Metallverarbeitung Am Alten Galgen in Montabaur ist ein Mann am Samstag gegen 10.55 schwer verletzt worden.