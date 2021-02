Immer wieder appelliert die Politik angesichts des anhaltend kritischen Infektionsgeschehens an Arbeitgeber, nach Möglichkeit die Mitarbeiter ins Homeoffice zu schicken. Verwaltungen an der Schnittstelle zwischen Politik und Bürger werden vielfach als besonders in der Verantwortung stehend wahrgenommen. Wir haben bei Westerwälder Verwaltungschefs nachgefragt, wie die Mitarbeiter sich in der Heimarbeit eingerichtet haben.