Begegnung mit dem Kinostar in Hachenburg: Auf Abstand

Hachenburg

Ganz Deutschland ist vom Coronavirus besetzt? Ganz Deutschland? Nein, ein von unbeugsamen Wällern besuchtes Kino trotzt dem Virus in Hachenburg – zumindest für einen Abend. Zwar sind es nicht die Menschentrauben, die sich Yoran Leicher zur Vorstellung seines Films „Zu weit weg“, in dem er eine der Hauptrollen spielt, beim Heimspiel im Cinexx in Hachenburg erhofft hatte. Dennoch sitzen knapp 40 Zuschauer – auf wohlbedachtem und angeordneten Abstand – in den plüschigen Kinosesseln, um sich den Kinder- und Jugendfilm anzuschauen, der sich um Fußball, Freundschaft und Heimatverlust dreht, und spenden begeistert Applaus, als sich der Vorhang nach 88 Minuten wieder schließt und der 14-jährige Nachwuchsstar von allen Seiten ob seiner schauspielerischen Leistungen beglückwünscht wird. „Der Yoran hat eine unglaubliche Präsenz auf der Leinwand, ich bin mir sicher, dass wir den noch in ganz vielen Filmen sehen werden“, schwärmt eine Besucherin, die sich den Film mit ihrer Teenager-Tochter angeschaut hat.