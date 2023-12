Der Wintereinbruch hat in den vergangenen Tagen den Westerwald in ein Winterwunderland verwandelt. Die Region zeigt sich dank Schnee und Eis im weißen Gewand und bietet eine beeindruckende Kulisse. In welcher Pracht der Westerwald aktuell zu bestaunen ist, zeigen die Bilder, die RZ-Leser und unsere Fotografen geknipst haben. Doch der Schnee brachte auch Probleme mit sich.