Beeindruckende Impressionen vom Westerwald-Steig: Glanzleistung und Ausstellung der Foto-Freunde

So leichtfüßig und schnell ist wohl noch niemand auf dem Westerwald-Steig vorangekommen, wie es jetzt im Stöffel-Park optisch möglich ist. Im Zeitraffer sind die 235 Kilometer des zertifizierten Qualitätswanderwegs zu erleben.

Das erlaubt die neue Ausstellung der Westerwälder Foto-Freunde im Erlebnismuseum Tertiärum. Sie ist noch bis Freitag, 25. Oktober, im Stöffel-Park zu sehen, wie in einer Pressemitteilung informiert wird. Eine bunte Collage voller WW-Steig-Eindrücke steht am Start der Wanderstrecke, die im Ausstellungsraum zum Rundgang wird. Sie führt über alle 16 Etappen von Herborn nach Bad Hönningen.

Herrliche Stadtansichten

Herrliche Stadtansichten eröffnen den Bilderreigen, und kaum dass man sich versieht, ist der Betrachter schon bis nach Rehe und zur Fuchskaute gelangt, wo unter anderem ein wunderschönes Winterbild von Kurt Jungmann wartet.

Wunderbare Aufnahmen sind in der Ausstellung der Westerwälder Foto-Freunde im Erlebnismuseum des Stöffel-Parks zu sehen. Foto: Westerwälder Foto-Freunde

Auf Etappe drei macht Berni Schürg den „Butterweck“ (ein runder Fels) „schmackhaft“. Die Holzbachschlucht – und einige Schritte später auch der Stöffel-Park – gehört zu den gekonnt festgehaltenen Motiven, die der Vereinsvorsitzende Uwe Rose zeigt. Während Martin Fandler, der auch bezaubernde Tieraufnahmen macht, eine hinreißende Abendstimmung am Dreifelder Weiher zeigt, ist Ulrich Perschs Interpretation des Gewässers völlig anders und nicht weniger beeindruckend.

Magie eingehaucht

Letzterer beherrscht auch bei seinen weiteren Landschaftsaufnahmen die Kunst, ihnen Magie einzuhauchen: Ein paar Bäume, etwas Feld – und die bestechend klaren Bilder im faszinierenden Licht werden zu Hinguckern. Weiter geht’s: Rolf Reimer hält beispielsweise die Schiefergrube am Westerwald-Steig fest, die Klöster Marienstatt und Marienthal (von Konrad Eutebach) werden abgebildet, Bernd Langheim hat Schönes zu Mehren beizutragen. Ansprechende Naturaufnahmen sowie Tieraufnahmen zeigt Frank Breburda.

Ambitionierte Fotoschau

Der Endspurt der ambitionierten Fotoschau ist schnell geschafft: Dr. Ulrich Janes stellt Waldbreitbach noch in den Fokus, schon liegt ein wunderbarer Weg, der in Bad Hönningen endet, hinter dem Ausstellungsbesuchern. Viele Eindrücke ergänzt der Westerwald-Steig-Wanderer beim Betrachten wohl durch eigene Erinnerungen, in denen man hier hervorragend schwelgen kann: „Man darf dankbar sein für den Steig, für die Natur, die Fotografien – und schon mal die Wanderschuhe richten, für weitere Erkundungen.“

20 aktive Mitglieder

Der Verein der Westerwälder Foto-Freunde, vormals Altenkirchener Foto-Gemeinschaft genannt, besteht schon seit 1958. Er ist dem DVF (Deutscher Verband für Fotografie) angeschlossen und zählt etwa 20 aktive Mitglieder aus verschiedenen Verbandsgemeinden im Westerwald. Bei der aktuellen Ausstellung wirken mit: Kurt Jungmann, Charly Schneider, Dieter Ochsenbrücher, Ulrich Persch, Martin Fandler, Berni Schürg, Uwe Rose, Rolf Reimer, Dr. Ulrich Janes, Frank Breburda, Konrad Eutebach und Bernd Langheim. red