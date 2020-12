Meudt

Die älteste Meudterin und letzte noch in Meudt geborene lebende Angehörige der früheren jüdischen Gemeinde von Meudt, Beate Dublon, geborene Löwenstein, wird am heutigen Montag, 20. April, 100 Jahre alt. Sie ist damit nach Meta Weinstein, geborene Löwenstein (13. September 1906 Meudt – 17. Juli 2011 Nottingham/England), die zweite Angehörige der zumindest seit etwa 1750 in Meudt nachweisbaren Familie Löwenstein, die dieses hohe Altersjubiläum erreicht.