Es ist schön, wenn Erfahrung aus mehr als 50 Jahren nicht einfach verpufft, wenn sie weitergegeben werden und auch zukünftig Früchte tragen kann. Während Siegfried Blank in der eigenen Branche zu oft miterleben muss, wie Kontakte und Kenntnisse verloren gehen, weil Kollegen keine Nachfolger finden, ist ihm selbst das Glück hold – in Gestalt seiner Tochter Lisa Kießling, die seit sieben Jahren in der BBN Versicherungsmakler GmbH mitarbeitet und seit 2019 Gesellschafterin ist.