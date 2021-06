Baustelle bei Nentershausen: Kreisstraße 163 wird für drei Monate gesperrt

Ferienzeit ist häufig auch Baustellenzeit, da während der Ferien erfahrungsgemäß weniger Verkehr auf den Straßen unterwegs ist. So wird es auch im südlichen Westerwaldkreis mit dem Beginn der Sommerferien eine Großbaustelle geben. Mehr als drei Monate wird es auf der Kreisstraße 163 zwischen Nentershausen und Heilberscheid, auf einem kurzen Teilstück der Kreisstraße 162 bei Nomborn sowie auf Teilen der Kreis- straße 165 bei Heilberscheid kein Durchkommen geben, denn die Straßenabschnitte werden unter Vollsperrung saniert. Beginn der Arbeiten ist gemäß dem neuesten Zeitplan der Baufirma am Montag, 19. Juli, dem ersten Ferientag. Möglicherweise werden in der Woche zuvor bereits vorbereitende Arbeiten aufgenommen, zu Sperrungen soll es laut Lutz Nink, Leiter des Landesbetriebs Mobilität in Diez, vor den Ferien nicht kommen.