VG Selters

Baum fiel in Freileitung: Stromausfall in der VG Selters

In Teilen der Verbandsgemeinde Selters ist es am Montag zu einem Stromausfall gekommen. Ursache war ein Baum, der gegen 15.47 Uhr in eine Freileitung gestürzt war. Das teilt das Unternehmen Energieversorgung Mittelrhein (evm) mit.