Ursache war ein Baum, der bei Arbeiten in eine Freileitung gefallen war und so einen Kurzschluss verursacht hatte. Die Fehlerstelle wurde vom Netz getrennt, sodass um 10.05 Uhr bis auf eine Trafostation in Obererbach wieder alle Orte versorgt waren. Die Bergungsarbeiten dauern aktuell noch an. Anschließend wird die betroffene Freileitung überprüft.