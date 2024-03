Plus Kroppach

Baum drohte auseinanderzubrechen: Alte Eiche in Kroppach gefällt

Von Nadja Hoffmann-Heidrich

i Eine alte Eiche musste in Kroppach gefällt werden, weil sie drohte auseinanderzubrechen. Foto: Röder-Moldenhauer

Lesezeit: 1 Minute

Die alte Eiche an der Einmündung der Raiffeisenstraße in die Bahnhofstraße in Kroppach war so etwas wie ein natürliches Wahrzeichen der Gemeinde. Doch jetzt musste der Baum aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht gefällt werden.