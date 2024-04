Plus Wirges

Baulücke in Wirges endlich geschlossen: Vorkaufsrecht der Stadt verhindert künftig Schandflecke

i Wo vorher jahrelang eine metertiefe Baulücke klaffte, steht heute ein fast fertiges Gebäude. Foto: Maja Wagener

Nahezu fertig scheint das Gebäude in Bahnhofstraße in Wirges an der Ecke zur Hochstraße. Die Glaser setzen die Fenster ein. Jahrelang klaffte hier eine metertiefe Baugrube, in der sich Wasser und Unrat gesammelt haben – zum Ärger der Anwohner, die der Anblick, aber auch der eher halbherzig angebrachte Bauzaun störte.