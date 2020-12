Ransbach-Baumbach

Eine rasante Entwicklung als Einkaufsstadt legt Ransbach-Baumbach derzeit hin. Zusätzlich zu den vorhandenen Supermärkten, Discountern und Fachmärkten siedelt sich Lidl an der Rheinstraße an (wir berichteten). Und für die Rückkehr von Edeka in die Töpferstadt samt einer neuen Netto-Filiale unter demselben Dach liegt seit vergangener Woche auch die Baugenehmigung vor.