Bauernverband meldet sich zu Wort: Landwirte fordern schnellen Bürokratieabbau

Die Landwirte versorgen uns mit gesunder Nahrung aus der Region. Ihre Arbeit kann nicht hoch genug geschätzt werden. Die Westerwälder Zeitung will deshalb mit einer mehrteiligen Sommerserie Schlaglichter auf die Betriebe im Westerwaldkreis und im Kreis Altenkirchen werfen – vor allem auf solche mit ungewöhnlichen Konzepten, die noch wenig bekannt sind.

Oder wussten Sie, dass Sie an der Westerwälder Seenplatte Zebu-fleisch kaufen können, in Burglahr selbst gemachten Käse in allen Varianten bekommen und sogar einen Ernteanteil bei einer solidarischen Landwirtschaft erwerben können? Dann gibt es da auch Bauern, die alte Apfelsorten erhalten wollen oder sich als Lernort verstehen und Kindern und Jugendlichen ihre wertvolle Arbeit näherbringen möchten. Heute lernen Sie Familie Ladewig in Steinebach an der Wied kennen.

E-Mail: camilla.haertewig@rhein-zeitung.net