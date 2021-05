Bauausschuss gibt grünes Licht: Leuterod erhält ein modernes Feuerwehrhaus

Die Verbandsgemeinde Wirges plant den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in der Ortsgemeinde Leuterod. So hat der Bauausschuss der Kommune jetzt im schriftlichen Umlaufverfahren einstimmig der Planung des ausführenden Architekten Gisbert Sturm vom Planungsbüro Hoch und Sturm aus Siershahn zugestimmt und die Verwaltung beauftragt, die Baugenehmigung sowie Zuschüsse unter Bewilligung eines vorzeitigen Baubeginns zu beantragen. Das hat der Bürgermeister der VG Wirges, Michael Ortseifen, gegenüber unserer Zeitung bestätigt. Damit ist der Weg für den Bau der Feuerwache in der Malberggemeinde frei.