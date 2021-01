Westerburg

Nach langem Ringen steht nunmehr das Erneuerungskonzept für den Beginn der Generalsanierung und die Neugestaltung des Westerwaldstadions in Westerburg bereit. Der Baubeginn für die erste Ausbauphase ist für das Jahr 2021 geplant und wird mit den Abrissarbeiten an der ehemaligen Hauptschule sowie einer geplanten städtischen Straßenbaumaßnahmen abgestimmt, damit nicht alle Arbeiten in diesem Bereich zeitgleich stattfinden.