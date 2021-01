Bad Marienberg-Langenbach

Gegen ein Bauprojekt im Neubaugebiet in Bad Marienberg-Langenbach gibt es Widerstand aus der Nachbarschaft. Nachvollziehen können dies Babithan Shanmuganathan und Dominic Kühn von der Gesellschaft BKS Modulbau GbR (Bad Marienberg), Bauherrin der drei zweigeschossigen Gebäude in Containerbauweise in der Martin-Niemöller-Straße, allerdings nicht.