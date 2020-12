Enspel

„Jazz we can“, die Musikreihe von Hans Ruppert aus Bad Marienberg, ist Titel und Programm. Das haben zwei Bands bei einem Open-Air-Konzert in Enspel erneut bewiesen. Die einen im guten alten Stil nach Cotten-Club-Manier: Lost in the Jam. Die anderen mit musikalischem Crossover, mit Anleihen aus Klassik, Jazz und Rock: Voyager IV.