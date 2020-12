Westerwald

Sind die Pläne für den Basaltabbau am Nauberg, im Grenzgebiet zwischen den Kreisen Westerwald und Altenkirchen, bald vom Tisch? Zumindest vermuten Naturschützer und die Bürgerinitiative „Erhaltet den Nauberg“, dass das Vorhaben der Basalt AG wohl deutlich erschwert werden könnte, wenn das Verfahren zur rechtsförmlichen Ausweisung des Areals als Naturwaldreservat, das die Zentralstelle der Forstverwaltung in diesem Monat einleiten möchte, Erfolg hat. Davor jedoch sind die Träger öffentlicher Belange an dem Verfahren zu beteiligen.