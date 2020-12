Wallmerod

Wie funktioniert eigentlich das Dorfmobil in der Verbandsgemeinde Wallmerod? Wie kann man alltagstaugliche Radwege hinbekommen, und sollen Mitfahrerbänke eingerichtet werden? Das sind Fragen, die bereits auf der „To-do-Liste“ für das „Barcamp grenzenlos mobil“ stehen. Die grenzüberschreitende Mitmachaktion für Mobilität in der Region findet am Freitag, 27. März, ab 13 Uhr in der Sport- und Kulturhalle Wallmerod statt. Die Verbandsgemeinde Wallmerod lädt dazu ein, gemeinsam mit Experten zukunftsweisende Lösungen für die Mobilität vor Ort zu entwickeln.