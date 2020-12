Montabaur

Beim anstehenden Ausbau der Bahnhofstraße in Montabaur soll es nun doch durchgängig getrennte Wege für Fußgänger und Radfahrer geben. An den Engstellen zwischen der Post und dem Amtsgericht muss deshalb voraussichtlich auf öffentliche Pkw-Parkplätze und Grünanlagen verzichtet werden. Das hat der Stadtrat am Donnerstagabend nach einer langen Diskussion mit großer Mehrheit entschieden.