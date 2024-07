Westerwaldkreis

Bagger fährt in Freileitung: In einigen Orten der VG Bad Marienberg war eine Stunde der Strom weg

i Symbolbild Foto: dpa

Knapp eine Stunde lang ist am frühen Montagnachmittag in einigen Orten der Verbandsgemeinde Bad Marienberg der Strom ausgefallen. Der Grund laut Versorger EVM: Ein Bagger ist in eine Freileitung gefahren.