Girod

Knapp vor dem Ende der Schnittzeit rückte in Girod die Straßenmeisterei an und setzte Bäume und Strauchwerk entlang der Lärmschutzwand vor der Autobahn 3 auf den Stock. Seitdem, so beklagt es ein direkter Anwohner, der namentlich nicht genannt werden möchte, sei der Lärm von der Autobahn sehr viel deutlicher zu hören.