Bäckerei in Elz überfallen und Verkäuferin mit Schusswaffe bedroht: Polizei fahndet nach Räuber

Nach einem Überfall auf eine Bäckerei in Elz am Mittwochnachmittag fahndet die Polizei nach dem flüchtigen Täter. Der Mann hat eine Verkäuferin mit einer Schusswaffe bedroht.

Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild

Laut Polizei Limburg betrat der maskierte und bewaffnete Räuber um 17.30 Uhr die Bäckerei in der Rathausstraße und bedrohte die allein anwesende Verkäuferin mit einer schwarzen Schusswaffe. Dabei forderte er sie auf, ihm den Inhalt der Kasse in eine mitgeführte schwarze Plastiktasche einzupacken.

Nachdem er so an die Tagesseinnahmen gelangt war, flüchtete er mit seiner Beute zu Fuß in Richtung der Bachgasse. Die Verkäuferin blieb bei dem Überfall unverletzt. Während der umgehend eingeleiteten Fahndung nach dem Täter, bei der mehrere Polizeistreifen zum Einsatz kamen, konnte der Mann nicht mehr festgestellt werden.

Der mit einer Sturmhaube maskierte Räuber soll einen dunklen Teint und dunkelbraune Augen gehabt haben. Er ist etwa 25 bis 30 Jahre alt, schlank und war mit Ausnahme blauer Schuhe komplett schwarz gekleidet.

Die Kriminalpolizei in Limburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 06431/91400