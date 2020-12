Bad Marienbergerin veröffentlicht ihr erstes Buch: Tina Hüschs Gedichte stecken voller Fantasie

Bad Marienberg

Tina Hüsch sagt von sich selbst, dass sie schon immer ein bisschen anders gewesen sei. Ihre Persönlichkeit ähnele einer Wundertüte. Auf den Namen Tina höre sie auch nur, wenn sie gerade aufmerksam sei, sich im bürgerlichen Kontext bewege, so die Bad Marienbergerin, die nach einer Ausbildung zur Industriekauffrau ein BWL-Studium absolviert hat und als kaufmännische Leiterin in einem Unternehmen tätig ist. In ihren unaufmerksamen, verrückten Phasen nennt sie sich „Die kleine Hexe Himmelblau“. In dieser Rolle hat sie bereits mehr als 30 poetische Kurzfilme gedreht und bei Youtube veröffentlicht. Nun hat die in Brandscheid aufgewachsene „Waldhexe“ ihren ersten Gedichtband herausgebracht. Der Titel lautet „Rummelplatz meiner Seele. Die Möglichkeiten von Poesie und Wahnsinn“ – ein sehr persönliches Werk und Nahrung für das Fantasiedepot der Leser.