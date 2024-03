Bad Marienberger Wehren: Sechs neue Fahrzeuge erhalten

Im Zuge der weiteren Umsetzung des Feuerwehrbedarfs- und Organisationsplans der Verbandsgemeinde (VG) Bad Marienberg aus dem Jahr 2017 hat Bürgermeister Andreas Heidrich fünf Tragkraftspritzenfahrzeuge Wasser (TSF-W) sowie ein Tanklöschfahrzeug 4000 (TLF-4000) an „seine“ Wehren übergeben. Wie die VG mitteilt, erfolgte vor Kurzem die offizielle Übergabe an die Abordnungen der einzelnen Wehren.

Fünf Tragkraftspritzenfahrzeuge Wasser sowie ein Tanklöschfahrzeug wurden an Wehren in der Verbandsgemeinde Bad Marienberg übergeben. Foto: Röder-Moldenhauer

Mit dabei waren die Beigeordnete und der Vertreter des Haupt- und Finanzausschusses, Klimaschutz und Zukunft sowie der Stadt und der betroffenen Ortsgemeinden. Für die Fahrzeuge der Löschgruppe Bad Marienberg-Langenbach und die Freiwilligen Feuerwehren Großseifen, Hahn, Mörlen und Stockhausen-Illfurth hat die VG insgesamt 568.093 Euro investiert. An den Kosten beteiligt sich das Land Rheinland-Pfalz mit 41.000 Euro pro Fahrzeug.

Ein Fahrzeug dient der Waldbrandbekämpfung

Außerdem beschaffte die VG mithilfe des Westerwaldkreises ein Tanklöschfahrzeug 4000 (TLF-4000) für insgesamt 331.730 Euro. Die Kosten werden abzüglich des Landeszuschusses in Höhe von voraussichtlich 79.000 Euro zu gleichen Teilen von VG und Kreis getragen. Dieses Fahrzeug soll in erster Linie der Waldbrandbekämpfung dienen und wird in Bad Marienberg stationiert sein.

Zu Beginn der Übergabe begrüßte Bürgermeister Heidrich die Anwesenden. Pascal Schütz als Vertreter des Kreisfeuerwehrverbandes und der Stellvertretende Brand- und Katastrophenschutzinspekteur des Westerwaldkreises, Jens Weinriefer, wurden willkommen geheißen. Wehrleiter Klaus Groß, dessen Stellvertreter Frank Schiffmann sowie den Wehrführern und Besitzern der neuen Fahrzeuge und allen weiteren Stellvertretern galt der Willkommensgruß des Bürgermeisters ebenso wie Peter Wagner, der die Kirchen vertrag. Heidrich dankte dem Team der Freiwilligen Feuerwehr Bad Marienberg um Wehrführer Olaf Schütz für die Ausrichtung der Veranstaltung.

Einsatzbereitschaft der Wehrleute gelobt

In seiner Ansprache lobte der Bürgermeister die hohe Einsatzbereitschaft der Wehrleute in der Verbandsgemeinde. Er würdigte die Einsatzbereitschaft der Feuerwehrleute gerade zu oft unmöglichen Zeiten. Die eindrucksvollen Leistungen im Brandschutz verdienten höchsten Dank und Anerkennung. Die Gremien der Verbandsgemeinde seien seit Jahren bestrebt, ihre Wehrleute bestmöglich auszurüsten.

Dies werde nicht zuletzt an den hohen Unterhaltungs- und Investitionsaufwendungen des Brandschutzträgers, der Verbandsgemeinde Bad Marienberg, für Fahrzeuge, Gerätehäuser und die persönliche Ausrüstung deutlich. „So zeigt die Verbandsgemeinde Bad Marienberg die verdiente Wertschätzung für ihre Wehrleute nicht nur in Reden, sondern lässt diesen auch Taten folgen“, hob Bürgermeister Heidrich hervor.

Der Stellvertretende Wehrleiter Frank Schiffmann schilderte kurz die umfangreiche Historie der Fahrzeugbeschaffung von den ersten Gremienbeschlüssen bis hin zu deren Auslieferung. Alle Fahrzeuge wurden bereits in Dienst gestellt und haben schon die ersten Einsätze absolviert. Abschließend dankte Schiffmann den Gremien der VG für die herausragende Unterstützung der ehrenamtlichen Arbeit der örtlichen Wehren. Dies trage zur weiteren Steigerung der Motivation der Wehrleute bei.

Segen für Einsatzkräfte und Ausrüstung

Nach einem kurzen Grußwort von Pascal Schütz für den Kreisfeuerwehrverband des Westerwaldkreises, bei dem er den Besitzern der neuen Fahrzeuge ein kleines Geschenk überreichte, übermittelte der Stellvertretende Brand- und Katastrophenschutzinspekteur des Westerwaldkreises, Jens Weinriefer, die Grüße von Landrat Achim Schwickert. Pfarrer Peter Wagner spendete schließlich den Segen für die Fahrzeuge und die Einsatzkräfte. Wagner wünschte allseits eine gute Fahrt und den Feuerwehrkameraden stets eine gesunde Heimkehr.