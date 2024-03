Plus Bad Marienberg

Bad Marienberger Stadtrat hat entschieden: Kita soll eine eigene Küche bekommen

Von Nadja Hoffmann-Heidrich

i Bis zu 140 Kinder könnten künftig mittags in der Kita Pestalozzistraße essen. Dazu soll nun eine eigene Küche gebaut werden. Foto: Röder-Moldenhauer

Die Kita Pestalozzistraße in Bad Marienberg soll eine eigene Küche zur Mittagsverpflegung der Jungen und Mädchen erhalten. Das hat der Stadtrat in seiner Sitzung am Montagabend einstimmig beschlossen.