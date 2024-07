Plus Bad Marienberg

Bad Marienberger Sitzungssaal erinnert an Jürgen Schmidt: VG-Rat hat sich konstituiert

i Gemeinsam mit VG-Bürgermeister Andreas Heidrich (von links) enthüllte Jürgen Schmidts Tochter Simone Frankenberger das Hinweisschild zum Sitzungssaal, der fortan den Namen des langjährigen, 2022 verstorbenen Bürgermeisters trägt. Mit dabei auch Schmidts Schwiegersohn Rüdiger Frankenberger (2. von rechts) sowie Jürgen Steup, der als Beigeordneter viele Jahre an Schmidts Seite stand. Foto: C_Roemo_/Röder-Moldenhauer

Jürgen Schmidt hat die Verbandsgemeinde Bad Marienberg geprägt wie kein Zweiter. Rund 26 Jahre stand er als Bürgermeister an der Spitze der 1972 gegründeten Kommune. Im Dezember 2022 starb er im Alter von 74 Jahren. In Würdigung seines langen und erfolgreichen Wirkens wurde der große Sitzungssaal im Verwaltungsgebäude, das in seiner Amtszeit erbaut wurde, jetzt auf den Namen Jürgen-Schmidt-Saal getauft.