Bad Marienberg

Wie sinnvoll ist das Festhalten am Präsenzunterricht, wenn die Hälfte des Lehrerkollegiums in Quarantäne ist? Diese Frage beschäftigt in diesen Tagen ganz aktuell die Verantwortlichen des Evangelischen Gymnasiums in Bad Marienberg. Aus Sicht von Schulleiter Dirk Weigand muss in solchen Fällen zwingend über alternative Maßnahmen wie etwa einen Hybridunterricht, also den Wechsel zwischen Präsenz- und Onlineunterricht, oder unter Umständen sogar über eine temporäre Schulschließung nachgedacht werden.