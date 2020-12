Bad Marienberg

Noch bis einschließlich vergangenen Montag war der Wildpark in Bad Marienberg mit seinem angrenzenden Spielplatz ein stark frequentiertes Ausflugsziel. Doch das hat sich mit der Anordnung, dass eben auch solche Freizeiteinrichtungen aufgrund der Corona-Krise geschlossen werden müssen, schlagartig geändert, wie Wildpark-Ranger Ralf Scherm im Telefonat mit der WZ berichtet. Die besondere Schwierigkeit in Bad Marienberg: Wie will man die Schließung tatsächlich durchsetzen, wo das Areal doch mehrere freie Zugänge von Stadt- und Waldseite aufweist?